Иностранцы на контрактной службе ВС РФ смогут получить гражданство в упрощенном порядке

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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ президента от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы". Его дополнили пунктом о порядке получения гражданства членами семей этой категории граждан.

Подпункт "а" также был изменен. В новой редакции речь идет о том, что в упрощенном порядке за получением гражданства вправе обратиться "иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок один год".

Кроме того, согласно подпункту "б", упрощенный прием в гражданство распространяется на супруг и детей, а также родителей лиц, указанных в подпункте "а".

Ранее сообщалось, что в ГД готовят законопроект о мобилизации мигрантов, получивших гражданство России. Авторы инициативы объяснили такое предложение несправедливостью, поскольку сейчас обладатели двойного гражданства не подлежат призыву.

Предполагается, что получивших российский паспорт мигрантов можно использовать не только в боевых действиях, но и в военно-строительных частях, в том числе на передовой.

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