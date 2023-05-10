В ГД готовят проект о мобилизации мигрантов, получивших гражданство России

Фото: depositphotos/bumbledee

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев готовит законопроект, который позволит уравнять в воинской обязанности лица, которые приобрели российское гражданство, с гражданами РФ по рождению. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Речь о возможности мобилизации и призыва, как призывают всех <...> обычных россиян без двух паспортов в кармане, с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2–3 в один взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину", – написал депутат.

Он пояснил, что, говоря о приобретших гражданство РФ мигрантах, имеет в виду не только уроженцев среднеазиатских республик и Закавказья, но и всех остальных. Также парламентарий добавил, что предлагает использовать таких граждан не только в боевых действиях, но и в военно-строительных частях, в том числе на передовой.

Необходимость такого нововведения Матвеев объясняет сложившейся несправедливостью. Дело в том, что те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву. При этом новые граждане обычно не спешат отказываться от вторых паспортов и в итоге получают возможность не служить в армии, в отличие от других простых россиян.

Депутат также прокомментировал негативные комментарии о его инициативе со стороны представителей диаспор и отметил, что "паразитирующую психологию" таких людей нужно сломать уже сейчас, поскольку в противном случае в РФ может возникнуть "настоящая пятая колонна, враждебная российской государственности".

В сентябре прошлого года в России приняли закон, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Документ позволяет таким людям подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.



Путин подписал пакет поправок о военной службе