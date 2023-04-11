Глава СК РФ предложил ввести налог за использование труда мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В России следует предусмотреть налог для компаний за привлечение к работам трудовых мигрантов. Такое предложение в интервью "Интерфаксу" озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы", – сказал он.

Причем процесс замещения иностранцев россиянами, по его мнению, должен происходить постепенно, чтобы избежать роста социальной напряженности.

Для россиян, считает Бастрыкин, необходимо предусмотреть соответствующие социально-трудовые гарантии. Также следует внедрить вахтовый метод работы так, чтобы трудовые ресурсы из менее развитых регионов можно было перенаправлять туда, где они нужны.

Подводя итог, глава СК указал на важность усиления контроля за миграционными процессами в РФ. В связи с этим он упомянул и необходимость внедрения геномной регистрации пребывающих в страну иностранцев.

Ранее стало известно, что единый срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ планируется ограничить 90 днями за календарный год. Сейчас иностранцы могут находится в России в течение 90 дней каждые 180 дней.

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