Безработных россиян предложили привлечь к работе на стройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общественный совет при Минстрое России выступил с предложением привлечь к работе на стройках граждан, у которых нет работы, сообщает газета "Известия".

В строительной отрасли на сегодняшний день работают 11 миллионов человек, еще нужно около 3–5 миллионов сотрудников.

Отмечается, что проблему нехватки рабочих решить только привлечением трудовых мигрантов не получится, поэтому предлагается привлечь к работе на стройках безработных.

По данным организации, свыше 1,8 миллиона человек, которые уже долгое время не могут найти работу, находятся на учете в органах занятости. Предполагается, что будет разработана система привлечения таких граждан к работе на стройках и представлена в Минстрой РФ.

"В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов", – рассказала изданию ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при министерстве Надежда Прокопьева.

В свою очередь, руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при министерстве Рифат Гарипов отметил, что низкоквалифицированные кадры, в частности каменщиков и укладчиков, можно подготовить достаточно быстро.

Ранее Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице в 2023 году в размере 12 792 рублей. При этом минимальное пособие предложили установить на уровне 1 500 рублей.

Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что на российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных остается без изменений.



В Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работе на стройках

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