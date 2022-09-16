Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рублей

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Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице в 2023 году в размере 12 792 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом минимальное пособие предложили установить на уровне 1 500 рублей.

Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Максимальное пособие назначается тем, кто в течение года до постановки на учет отработали свыше 26 недель. Минимальное же пособие полагается тем, кто не работал по найму или делал перерыв в трудовой деятельности более года, работал менее 26 недель в течение года или был уволен за виновные действия.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает выплачивать людям предпенсионного возраста максимальное пособие по безработице независимо от даты постановки на учет. Законопроект разработали для реализации постановления Конституционного суда. Перерасчет пособия будет осуществляться на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

