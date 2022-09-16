Профессор объяснил, почему безработица в России находится на историческом минимуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, с чем связан исторически низкий уровень безработицы в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт напомнил, что с 2000 года в стране отсутствует страхование от безработицы, а размер пособия установлен на уровне прожиточного минимума. Вследствие этого число регистрируемых безработных стало снижаться.

"…люди не особо видят пользу в регистрации в качестве безработного. Получается, что человек, например, получал 40 000 рублей, а пособие значительно меньше, его выплачивают очень короткий период времени", – заявил Сафонов.

По мнению профессора, во многих странах мира страхование от безработицы сохраняется, а размер пособия напрямую зависит от зарплаты. В российской системе до 2000 года, отметил Сафонов, в фонд содействия занятости населения отчислялись 2%. Из этих запасов финансировались как пособия, так и программы содействия занятости населения.

В начале сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных в период с 15 августа по 5 сентября. Речь идет о 664,6 тысячи человек. До 97 тысяч уменьшилось число работников в простое.