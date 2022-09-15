Более 11,5 тыс человек зарегистрировались в Москве как самозанятые с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.
По словам директора столичного центра занятости "Моя работа" Андрея Тарасова, центр помогает горожанам реализовывать себя в бизнес-направлении.
"К нам часто обращаются соискатели с предпринимательским потенциалом. Чтобы вовремя отвечать на запросы и потребности жителей, мы постоянно совершенствуем линейку сервисов. Центр занятости "Моя работа" сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых", – заявил он.
Тарасов добавил, что центр ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов.
"Мы продолжаем расширять наши партнерские связи и пробовать новые форматы. Недавно организовали совместный проект по подбору и обучению франчайзи для крупной сети московских пиццерий", – добавил он.
Помимо этого, центр "Моя работа" совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы" организовал обучающий проект "Я – самозанятый. 2.0". Это цикл бесплатных вебинаров, на которых можно научиться нюансам ведения своего дела в наиболее востребованных сферах.
Число предпринимателей, которые оформили новый статус с помощью специалистов центра занятости "Моя работа", выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным департамента экономической политики и развития Москвы, число самозанятых в столице на 1 августа 2022 года достигло 1,08 миллиона человек. За семь месяцев текущего года они перечислили в бюджет больше 6,5 миллиарда рублей. Это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Суммарный доход самозанятых с 2019 года, когда в Москве ввели налог на профессиональный доход, к 1 августа 2022 года составил 461 миллиард рублей.
В 2022 году сервисы по регистрации и продвижению собственного дела наиболее востребованы среди молодежи. Каждый второй предприниматель, обратившийся за поддержкой, – москвич в возрасте от 15 до 35 лет. Также сервисы для самозанятых пользуются популярностью среди соискателей среднего возраста – их доля от общего числа составила почти 40%.
Ранее сообщалось, что в столице в прошли открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоялись на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа".
Директор центра Андрей Тарасов рассказал, что с весны этого года ведется тесное взаимодействие с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда.
В Москве вырос спрос на тренинги по открытию своего дела
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