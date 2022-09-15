Людям предпенсионного возраста выплатят максимальные пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает выплачивать людям предпенсионного возраста максимальное пособие по безработице независимо от даты постановки на учет. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Законопроект разработали для реализации постановления Конституционного суда. Орган рассмотрел жалобу гражданки Санкт-Петербурга, которую признали безработной в мае 2018 года с назначением пособия в максимальном на тот момент размере – 4 900 рублей. После сумма выросла до 8 тысяч рублей, однако женщина рассчитывала на повышенное пособие, так как была гражданкой предпенсионного возраста.

Суды заявили, что женщина потеряла работу до 1 января 2019 года, когда были установлены правила определения размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста.

"КС постановил, что вне зависимости от даты признания безработными гражданам предпенсионного возраста должны предоставить равное право на получение пособия по безработице с учетом максимального размера", – говорится в сообщении.

Минюст предложить учесть эти выводы и подготовил соответствующие поправки в закон. Перерасчет пособия будет осуществляться на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению. Она отметила, что в первую очередь работодатель должен выплатить зарплату за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда.

