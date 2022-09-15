Аналитик SuperJob рассказала, какие выплаты положены при увольнении по сокращению

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Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению, сообщает RT.
Она отметила, что в первую очередь работодатель должен выплатить зарплату за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда. Также в этот список входит компенсация за дни неиспользованного отпуска, если таковые имеются.
Кроме того, должно быть выплачено выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка – это считается компенсацией за один месяц поиска новой работы. Если же человек не нашел работу спустя два месяца после увольнения, то он вправе потребовать у экс-работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц.
Эксперт добавила, что в порядке исключений по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен.
Ранее эксперт Фатима Ногайлива рассказала о распространенных ошибках, совершаемых при увольнении работников пенсионного возраста. Она напомнила, что в российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий граждан.
В частности, пожилой работник не должен отрабатывать две недели после расторжения договора, если решил уволиться. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце.
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