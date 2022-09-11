Эксперт назвал формулу расчета суммы, необходимой для комфорта на пенсии

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Специалисты на основе статистических данных вывели формулу, позволяющую рассчитать, сколько денег в среднем нужно человеку в первые пять лет после выхода на пенсию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист по пенсионным накоплениям инвестиционной компании "Вектор Икс" Сергей Звенигородский.

Так, берется средний ежемесячный доход за последние пять лет до выхода на пенсию и делится пополам, пояснил специалист. По его словам, снижение потребности в деньгах после выхода на пенсию объясняется уменьшением затрат на имидж.

Как отметил эксперт, чтобы обеспечить себе необходимый уровень доходов после выхода на пенсию, к прекращению работы нужно готовиться заранее. Также он сообщил, что примерно через пять лет после выхода на пенсию приоритеты человека снова меняются: на первый план для него выходят услуги, предоставляемые государством.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что россияне могут отложить оформление пенсии на период от одного года до десяти лет. В таком случае, отметила она, выплаты будут больше, поскольку увеличатся стаж и количество пенсионных коэффициентов.

За десять лет, продолжила Лебединская, коэффициент составит 2,11 для фиксированной выплаты и 2,32 для страховой.

