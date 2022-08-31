Россиянам напомнили о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении

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Россияне могут отложить оформление пенсии на период от одного года до десяти лет, напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В таком случае, отметила она, выплаты будут больше, поскольку увеличатся стаж и количество пенсионных коэффициентов.

"Минимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, – 12 месяцев со дня возникновения права. За этот период поправочный коэффициент составит 1,056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты", – приводит ее слова агентство "Прайм".

За десять лет, продолжила Лебединская, коэффициент составит 2,11 для фиксированной выплаты и 2,32 для страховой. При этом те, кто уже вышел на пенсию, могут получить повышенный коэффициент, если будут трудоустроены на срок от года.

Ранее россияне рассказали, какой доход для них является комфортным на пенсии. Большинство граждан заявили, что им необходимо 50–100 тысяч рублей. 15% принявших участие в опросе хотят получать до 50 тысяч рублей, а 10% – 150–200 тысяч рублей.

При этом 84% респондентов заявили, что рассчитывают на дополнительный доход на пенсии. 46% опрошенных хотят жить на собственные накопления, а 43% надеются на пассивный доход от инвестиций. Каждый четвертый рассчитывает на доходы от собственного бизнеса, а еще 19% думает о получении поддержки от родственников и детей.

