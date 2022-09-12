Эксперт рекомендовала не переходить пенсионерам на срочный трудовой договор при увольнении

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионерам не следует соглашаться на перевод при увольнении на срочный трудовой договор, так как в случае его заключения связанные с сокращением выходные пособия не предусмотрены, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию", – сообщила она агентству "Прайм".
Эксперт напомнила, что при увольнении в связи с выходом на пенсию отработка обязательных дней не является необходимой. При этом такое расторжение договора возможно только один раз, добавила она.
По словам Сорокиной, если в организации происходит сокращение штата, пенсионеру положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, ему будет выплачена данная сумма и за второй месяц, если он не смог трудоустроиться.
При увольнении до даты сокращения пенисонеру положена дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.
Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлива рассказала о распространенных ошибках, совершаемых при увольнении работников пенсионного возраста.
Она напомнила, что в российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий граждан. В частности, пожилой работник не должен отрабатывать две недели после расторжения договора, если решил уволиться. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце.
В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: