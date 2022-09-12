Эксперт рекомендовала не переходить пенсионерам на срочный трудовой договор при увольнении

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Пенсионерам не следует соглашаться на перевод при увольнении на срочный трудовой договор, так как в случае его заключения связанные с сокращением выходные пособия не предусмотрены, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

"Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию", – сообщила она агентству "Прайм".

Эксперт напомнила, что при увольнении в связи с выходом на пенсию отработка обязательных дней не является необходимой. При этом такое расторжение договора возможно только один раз, добавила она.

По словам Сорокиной, если в организации происходит сокращение штата, пенсионеру положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, ему будет выплачена данная сумма и за второй месяц, если он не смог трудоустроиться.

При увольнении до даты сокращения пенисонеру положена дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлива рассказала о распространенных ошибках, совершаемых при увольнении работников пенсионного возраста.

Она напомнила, что в российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий граждан. В частности, пожилой работник не должен отрабатывать две недели после расторжения договора, если решил уволиться. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце.

