Эксперт рассказала об особенностях выплаты больничных пособий

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Во время больничного начальство не в праве принуждать человека к работе, однако при желании он может продолжить трудиться, но со снижением пособия по болезни. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала директор по персоналу сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"По закону трудиться на больничном и принуждать к работе запрещено. Однако отстранять от обязанностей из-за болезни тоже нельзя. В этом случае если работник трудится на больничном, то он должен получить заработную плату за эти дни, но из-за нарушения режима лечения пособие могут снизить", – объяснила специалист.
В то же время сохранить в полном объеме и зарплату, и пособие можно – для этого необходимо договориться с начальством о работе на удаленке на период болезни.
Санина напомнила, что с текущего года листки нетрудоспособности оформляются дистанционно, поэтому Фонд социального страхования сам сообщает работодателю о заболевшем, а уже потом компания оповещает ФСС о выходе работника с больничного.
Размер пособия для каждого человека будет разным, продолжила эксперт. Он будет зависеть о общего трудового стажа и средней зарплаты за последние два года: чем больше эти показатели, тем больше выплаты. Есть однако выплаты, которые не зависят от этих критериев, например, больничный по уходу за малолетним ребенком – он выплачивается в объеме полноценного среднего заработка.
Кроме того, с недавних пор больничные работникам оплачиваются и после увольнения, но только в течение 30 дней. В таком случае размер пособия составит 60% от средней зарплаты.
Ранее работающим пенсионерам напомнили о праве на пособие при сокращении штата компании. Оно выплачивается в первый после увольнения месяц, а также во второй, если человек так и не нашел новую работу.
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