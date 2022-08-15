Модель соцстрахования для самозанятых представят в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модель соцстрахования для самозанятых разрабатывают в России, ее готовятся представить уже в сентябре этого года, сообщает "Российская газета".

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что новая система позволит самозанятым получать оплачиваемые больничные.

"Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни. Мы презентуем модель в сентябре", – сообщил он.

Кроме того, теперь эта категория граждан будет иметь возможность добровольного страхования. Котяков объяснил, что самозанятые смогут указать размер желаемой пенсии, исходя из него, будет рассчитываться сумма, которую нужно ежемесячно перечислять.

Ранее стало известно, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 миллиона человек. По словам заммэра Владимира Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем за весь прошлый год.

На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил Ефимов. Суммарный доход самозанятых с 2019 года к 1 июля 2022 года составил 440 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2022 года – 120,5 миллиарда рублей.