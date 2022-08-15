Модель соцстрахования для самозанятых представят в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Модель соцстрахования для самозанятых разрабатывают в России, ее готовятся представить уже в сентябре этого года, сообщает "Российская газета".
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что новая система позволит самозанятым получать оплачиваемые больничные.
"Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни. Мы презентуем модель в сентябре", – сообщил он.
Кроме того, теперь эта категория граждан будет иметь возможность добровольного страхования. Котяков объяснил, что самозанятые смогут указать размер желаемой пенсии, исходя из него, будет рассчитываться сумма, которую нужно ежемесячно перечислять.
Ранее стало известно, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 миллиона человек. По словам заммэра Владимира Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем за весь прошлый год.
На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил Ефимов. Суммарный доход самозанятых с 2019 года к 1 июля 2022 года составил 440 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2022 года – 120,5 миллиарда рублей.
В Минтруде рассказали, когда заработает система соцстрахования для самозанятых
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: