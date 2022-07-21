Самозанятым рассказали, как защитить себя от форс-мажоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Статус самозанятого дает немало преимуществ в налоговом режиме, но он также имеет минусы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора АО СК "РСХБ-Страхование" Сергея Простатина.
По его словам, на начало июня 2022 года самозанятыми работают 5 миллионов человек. Простатин напомнил, что самозанятые имеют льготы в налоговом режиме, в частности низкую налоговую ставку, отсутствие отчетности и быструю регистрацию. Вместе с тем он напомнил и о существенных минусах.
"Во-первых, самозанятый сам отвечает за ущерб, причиненный клиентам. Если слесарь неправильно установит кран и это станет причиной аварии – нести ответственность за залитые водой квартиры и испорченное имущество придется ему самому. Похожие ситуации могут произойти и с представителями других профессий, которые ориентированы на работу с клиентами", – отметил специалист.
Простатин напомнил, что самозанятые не имеют предоставляемых работодателем гарантий в виде оплачиваемых больничных, поэтому все расходы на лечение человек берет на себя сам. По его словам, решить эти проблемы можно, оформив специальную страховую программу. Полис предоставляет защиту и при причинении ущерба по вине самозанятого.
"Допустим, возникла проблема: из-за ошибки самозанятого квартиру залило водой и было испорчено имущество. Если у него есть страховой полис, он сообщает о произошедшем в свою страховую компанию. Далее совместно с пострадавшим и страховой организацией определяется размер ущерба. Стороны могут договориться об этом во внесудебном порядке. Или, если к соглашению прийти не удалось, идут в суд. В любом случае на выходе получается некая сумма, которую нужно заплатить в качестве компенсации ущерба. И вот ее, в пределах определенного лимита, и выплатит страховая компания", – подчеркнул Простатин.
По данным компании, чаще всего страховку покупают те, кто специализируется на перевозке грузов и пассажиров. Их работа сопряжена с высокими рисками, поэтому люди хотят обеспечить себе защиту от неблагоприятных событий.
Простатин рассказал, что стоимость полиса может варьироваться от 1 500 до 4 500 рублей в зависимости от лимита страхового покрытия.
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