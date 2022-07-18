Коуч рассказал, как не допустить ухода хорошего специалиста к конкуренту

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Коуч и эксперт по работе с бизнес-командами Тимур Рамазанов рассказал, как не допустить ухода хорошего сотрудника к конкуренту. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, сотрудники часто растут вместе с компанией, а затем перерастают проекты, масштабы задач и зарплату. Поэтому работодателю необходимо регулярно закрывать потребности ценного специалиста.

"Своевременность в данном вопросе включает не только условное повышение зарплат в соответствии с условиями прямых конкурентов и рыночной ситуацией. Дальновидным решением будет выплата бонусов и иные поощрения сотрудников не только в виде перебивания возможного оффера, но и по результатам успешных периодов в деятельности компании", – пояснил Рамазанов.

Он отметил, что также ключевым специалистам могут быть предложены более гибкие и привлекательные условия мотивации.

Коуч подчеркнул, что если сотрудник написал заявление на увольнение, значит, речь идет о совокупности причин. По его словам, такие решения не принимаются за один день.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

