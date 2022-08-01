Количество самозанятых в Москве выросло на 185 тысяч человек за полгода

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Количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 миллиона человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем за весь прошлый год. На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что суммарный доход самозанятых с 2019 года к 1 июля 2022 года составил 440 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2022 года – 120,5 миллиарда рублей.

Ранее управляющий партнер агентства Intenty Арам Тер-Газарян заявил, что значительный рост числа самозанятых в Москве связан с тем, что городские власти сумели создать комфортную среду для профессионального развития любого специалиста. По его словам, за последние годы Москва смогла органично соединить возможности городской инфраструктуры с запросами жителей.

