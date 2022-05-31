Эксперты рынка объяснили значительный рост числа самозанятых в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Значительный рост числа самозанятых в Москве связан с тем, что городские власти сумели создать комфортную среду для профессионального развития любого специалиста. Такое мнение высказал управляющий партнер агентства Intenty Арам Тер-Газарян.
По его словам, за последние годы Москва смогла органично соединить возможности городской инфраструктуры с запросами жителей. Он добавил, что современные мегаполисы имеют единственный путь развития, который заключается в предоставлении гражданам максимально широких возможностей для самореализации.
"Многочисленные пространства для выставок, ярмарок, коворкинги, конференции и семинары убедили жителей города в том, что работать с официальным статусом самозанятого прибыльнее, чем оставаться в "серой зоне". Важную роль сыграло и желание компаний-работодателей использовать возможность сократить налоговые выплаты, приглашая самозанятых специалистов", – подчеркнул Тер-Газарян.
Президент МТПП Владимир Платонов добавил, что в столице в порядке эксперимента отрабатывался специальный налоговый режим для самозанятых. По его словам, такая мера показала высокую эффективность.
Он сказал, что столичные власти использовали свои возможности с опорой на предоставленные государством права для помощи в вопросе развития этого института.
"Легкость оформления статуса через специальное приложение, специальный налоговый режим, допуск самозанятых к торгам по госзакупкам на портале поставщиков наравне с представителями малого и среднего бизнеса (с сохранением льгот), возможность арендовать у города помещения по льготной цене или получить бесплатное место в коворкинге, пройти обучение, сфокусированное именно на преподавании основ предпринимательской деятельности самозанятым – все это стало причинами взрывного роста количества самозанятых в Москве и резкого уменьшения "серой" зоны городской экономики", – сказал Платонов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Он объяснил, что НПД, который составляет всего 4–6% от дохода, дает работающим на себя гражданам возможность выйти из "серой" зоны, расширить круг своих клиентов.
Собянин: число самозанятых в Москве превысило миллион человек
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