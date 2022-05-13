Эксперт рассказала, как стать успешным фрилансером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала Москве 24, на какие факторы следует обратить внимание при переходе на работу фрилансером.

"Возможность работать из любой точки мира по собственному графику и при этом заниматься только тем, что по душе, – перспективы, бесспорно, привлекательные. <...> При этом фриланс во многом отличается как от привычного графика работы, так и от дистанционного формата", – отметила Игонина.

Ключевыми для фрилансера качествами эксперт назвала высокий уровень дисциплины и самоорганизованность. Фрилансерам необходимо приниматься за работу даже тогда, когда нет настроения, и следовать ранее намеченному графику.

Вместе с тем важно оценить окружающую обстановку и собственные ресурсы – достаточно ли условий для того, чтобы можно было сконцентрироваться на работе. Рабочему процессу могут вредить как близкие, так и банальные проблемы вроде отсутствия нужной оргтехники или канцтоваров.

Для работы фрилансером, по словам Игониной, следует придерживаться принципов тайм-менеджмента. Четкое планирование целей и задач, а также распределение порядка их выполнения позволят повысить продуктивность и избежать профессионального выгорания.

Отдельно подчеркивается, что фрилансеру требуются гибкие навыки и особенно развитый эмоциональный интеллект. Поиск заказчиков и контакты с другими людьми требуют умения понимать условия работодателей и компетентно отстаивать свое мнение.

Наконец важную роль во фрилансе играет личная ответственность специалиста. Поскольку он является одновременно и "начальником", и работником, необходимо осознавать, что благополучие человека зависит именно от него самого, заключила эксперт.

По данным сервиса "СберУслуги" на январь 2022 года, наиболее перспективной сферой на рынке фриланса в наступившем году является SMM и копирайтинг. Также сообщалось о высокой востребованности дизайнеров интерьера и веб-дизайнеров.