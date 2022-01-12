Названы перспективные профессии в сфере фриланса в 2022 году

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Работа фрилансеров в России остается наиболее востребованной среди самозанятых по итогам 2021 года. По данным экспертов, наиболее перспективной сферой на рынке фриланса в наступившем году является SMM и копирайтинг. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "СберУслуги".
Ожидаемый рост спроса на SMM-специалистов и копирайтеров объясняется стремительным развитием соцсетей и интернет-услуг.
На втором месте рейтинга оказались дизайнеры интерьера. По данным аналитиков, в прошлом году россияне стали активнее заниматься ремонтом. Популярность этого тренда не только сохранится, но и увеличится, уверены они.
Третье место заняли веб-дизайнеры, чей труд уже долгое время пользуется огромным и постоянным спросом.
На четвертом месте расположились разработчики чат-ботов, работа которых стала необходимой для развития интернет-маркетинга.
Замкнули рейтинг фотографы.
Ранее сообщалось, что большинство россиян, работающих на фрилансе, занимаются копирайтингом: их оказалось 18%. Многие также заняты созданием презентаций и обработкой фотографий (по 16%), графическим дизайном (14%) и переводами текстов (9%).
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