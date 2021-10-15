Москва попала в тройку лучших городов для фриланса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство опрошенных россиян назвали Москву наиболее комфортным городом для фриланса, таких оказалось 59%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Еще 42% проголосовали за Санкт-Петербург, и примерно четверть – за Сочи. Далее по популярности идут Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, а также Казань, удобство которой для фрилансеров отметили 10% респондентов.

Отвечая на вопрос о наиболее подходящих в этом плане странах, 45% участников исследования назвали Россию, еще 30% указали Соединенные Штаты и 28% – Германию.

Большинство респондентов – примерно по 40% – при выборе подходящего места для фриланса ориентируются на число запускаемых проектов, стабильность интернета, а также развитую инфраструктуру. Для некоторых значение имеет наличие большого числа коворкингов, для других — мест отдыха и развлечений.

Цены и стоимость жилья волнуют меньшую часть опрошенных, 6 и 5% соответственно. Всего в опросе приняли участие 4 900 пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее выяснилось, что большинство россиян, работающих на фрилансе, занимаются копирайтингом: их оказалось 18%. Многие также заняты созданием презентаций и обработкой фотографий (по 16%), графическим дизайном (14%) и переводами текстов (9%).

