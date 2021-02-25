Эксперты рассказали, как россиянам увеличить заработки на фрилансе

Более половины фрилансеров в России зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, посчитали аналитики консалтинговой компании PwC. При этом отечественный рынок вольнонаемных сотрудников постоянно растет. Разбираемся, что мешает российским фрилансерам зарабатывать больше и какие сферы для них на сегодня прибыльные.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Где подзаработать?

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что, нанимая сотрудников на фриланс, бизнес экономит очень большие деньги. Ведь в такой ситуации расходы на налоги и отчисления в государственные фонды сокращаются.





Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ На фрилансе люди пока не зарабатывают много, потому что на сегодняшний день это неустойчивая занятость. Она позволяет по какому-то проекту поработать два-три месяца, а дальше жить на заработанные там деньги. Если проектов нет, то ты ничего не получаешь.

Эксперт отметил, что в некоторых зарубежных странах люди все больше разочаровываются во фрилансе. Особенно такой тренд наметился в Германии, говорит он.

"Такая занятость не дает им никакой уверенности в будущем. Работодатель не несет за них никакой ответственности, если человек заболеет. Все риски им приходится брать на себя. А фриланс становится популярнее, потому что компании вынуждены экономить на персонале", – подчеркнул Сафонов.

Среди выгодных сфер для фриланса собеседник Москвы 24 отметил разработку программного обеспечения, аналитику, маркетинг. Высокие заработки связаны с тем, что компании чувствуют от таких сотрудников реальную отдачу. В других сферах заработки гораздо меньше, отметил Сафонов.

"Еще одна прибыльная история – персональное обучение. Хороший преподаватель может зарабатывать не менее 200 тысяч рублей в месяц. Но высокий доход связан здесь с личной компетенцией специалиста и его эксклюзивными знаниями", – комментирует эксперт.

Для увеличения заработка Сафонов советует фрилансерам раскручивать свое имя. Это можно сделать с помощью персонального сайта или рекламы в социальных сетях. По словам эксперта, не нужно стесняться просить у клиентов рекомендательные письма или отзывы. В будущем их можно разместить на своем сайте или в соцсетях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Какие навыки повысят зарплату?

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в список прибыльных профессий на фрилансе включила финансистов, экспертов по подбору персонала, IT-специалистов и копирайтеров. Также хорошие доходы у управленцев, которые в свободном режиме могут руководить подразделениями сразу в нескольких компаниях.

"Недавно у меня было интервью с одним управленцем. Рассказал, что в удаленном режиме зарабатывает 350 тысяч в месяц. А раньше его доход был меньше. Для работодателя наличие человека в офисе все чаще ничего не решает", – подчеркнула она.

С активным развитием телемедицины на фрилансе стали больше зарабатывать врачи. При этом параллельно они ведут приемы и в клиниках, говорит HR-эксперт.

Больше всего на фрилансе могут заработать специалисты с уникальным уровнем экспертизы или мастерства, продолжает эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Лучшие специалисты постоянно обучаются, знают все нюансы своей профессии и задают в ней определенные тренды. Плюс креатив, который никто не сможет повторить. За счет этого они и зарабатывают на фрилансе больше.

На фрилансе клиенты ценят скорость, качество и точность исполнения, обращает внимание специалист. Для повышения узнаваемости необходимо работать над самодисциплиной и копить базу лояльных клиентов. Затем хорошие рекомендации сыграют на руку за счет сарафанного радио.

Найти выгодные проекты можно как на российских, так и на зарубежных биржах фриланса. Во втором случае профессиональные навыки и владение английским языком помогут зарабатывать на проектах сотни, а то и тысячи долларов в месяц, резюмировала эксперт.

