Стало известно, чем занимаются самозанятые фрилансеры в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самозанятые в России, работающие на фрилансе, обычно занимаются копирайтингом (18%), а также созданием презентаций (16%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статистические данные сервиса "СберУслуги".
Кроме того, многие фрилансеры заняты обработкой фотографий – 16%. Есть и графические дизайнеры (14%), а также переводчики (9%).
Фриланс является самой востребованной категорией "СберУслуг": так работают 17% всех самозанятых. Далее по числу предложений следуют услуги мастеров на час, а за ними – услуги репетиторов.
Операционный директор сервиса Марина Александровская объяснила, что Россия входит в топ-10 стран по объему рынка фриланса. По ее словам, его преимущество заключается в возможности работать удаленно, что позволяет расширить базу потенциальных клиентов.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что более половины молодых россиян в будущем хотят быть предпринимателями и работать на себя. Он также отметил, что значительно вырос спрос на работу самозанятыми, на сегодня их число в России составляет почти 3 миллиона, а к 2030 году может быть уже 10–11 миллионов самозанятых.
"Жизнь в большом городе": фрилансеры
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