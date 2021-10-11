Россияне раскрыли умения для построения карьеры

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Согласно мнению участников опроса, для построения карьеры нужны способность адаптироваться к обстоятельствам, стрессоустойчивость и постоянное саморазвитие, а также коммуникативная грамотность и умение быть нацеленным на результат, сообщает РБК.
Отмечается, что опрошенные женщины чаще подчеркивали из важных качеств стрессоустойчивость (71% против 64% у представителей мужского пола), коммуникативную грамотность (61% против 52%), ориентацию на результат (59% против 52%), а также эмоциональный интеллект (34% против 28%).
Мужчины чаще отмечали анализ данных и принятие решений (51% против 46%), цифровую грамотность (35% против 29%) и стратегическое мышление (30% против 25%).
Опрос показал, что лишь у 14% россиян есть четкая схема движения по карьерной лестнице. Чаще остальных к этому вопросу серьезно подходят работающие или те, кто еще учится. Так, среди них план, как строить карьеру, есть у 85% респондентов. Кроме того, остальные участники исследования не планируют карьеру вообще.
Ранее аналитики перечислили вакансии с наибольшими зарплатами в Москве. Первое место среди самых высокооплачиваемых вакансий в столице в октябре заняла деятельность специалиста по регистрации медицинских изделий.
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