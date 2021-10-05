Путин отметил, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
По словам президента, одна из задач, с которой столкнулась страна после пандемии коронавируса, – восстановление экономики, а важнейший показатель восстановления – рынок труда.
"В целом, можно считать, он восстановился, но тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал определенные озабоченности, и сейчас тем более. Это молодежная занятость", – отметил российский лидер.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 880 тысяч.
Ранее сообщалось, что количество вакансий на столичном рынке труда увеличилось на 55% за последние два года. Из-за пандемии коронавируса востребованными остаются медицинские работники, где конкуренция составляет в среднем три человека на место.
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