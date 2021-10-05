Правительство РФ предоставит субсидии компаниям за трудоустройство граждан

В России государство заплатит компаниям за трудоустройство граждан. Речь идет о выпускниках колледжей и вузов, инвалидах, одиноких или многодетных родителях, а также бывших заключенных. За каждого нового работника компания получит по три минимальных размера оплаты труда.

С 5 октября начинает работать расширенная правительственная программа. Ее цель – восстановить ситуацию на рынке труда, которая пошатнулась из-за пандемии.

Компании получат субсидии за прием людей, вставших на биржу труда до 1 августа 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.