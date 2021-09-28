Москвичам рассказали о ценах на кофе

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Нескафе", упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" цена – 271,99 рубля, и за семь дней без изменений. Никаких подвижек и в "Перекрестке", но там получается дороже – 319 рублей.

Также в "Азбуке Вкуса" самое невыгодное предложение – 328 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.