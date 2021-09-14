Рубль вошел в список двадцати самых популярных мировых валют

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Рубль по итогам июля вошел в список двадцати самых популярных мировых валют с долей 0,18%. Об этом со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT сообщает РИА Новости.

В этом году первую строчку рейтинга занял американский доллар – 39,38%, вторую – евро – 38,43%, на третьей - британский фунт стерлингов – 5,99%. В первую пятерку также вошли японская йена и китайский юань – 2,74% и 2,19%.

Отмечается, что на 20-м месте российская национальная валюта ранее фигурировала в данном рейтинге в декабре 2016 года.

Как рассказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало его активное продвижение Россией в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами. Помимо этого, добавил специалист, процентное содержание доллара уменьшается в общем объеме из-за отказа многих стран от этой валюты.

"Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными", – отметил Бабин.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявил, что рубль относится к валютам, которые имеют потенциал к росту.

Как объяснил специалист, большой приток валюты в российскую экономику обеспечивается ростом валютной выручки экспортеров РФ. Кроме того, политическая напряженность достигла минимума с 2014 года. Об этом, в частности, говорит компромисс США и ФРГ по "Северному потоку – 2".