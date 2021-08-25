В РФ зафиксирован всплеск обналичивания денег через новую систему

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В РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты Росфинмониторинга отметили всплеск обналичивания денег через медиативные документы – нотариально заверенные соглашения, которые позволяют решить конфликт без суда с привлечением третьей стороны.

Согласно этой схеме компания-"должник" по медиативному соглашению должна выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают средства, а затем обналичивают их.

Как уточнили в ЦБ, за первые полгода объемы обналичивания средств с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 миллиарда рублей.

В июле этого года в Росфинмониторинге предупредили о недобросовестном использовании данных медиативных соглашений, которые могут использовать в целях транзитного движения и обналичивания денег. В связи с этой тенденцией эксперты рекомендует медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок.

Ранее исследование банка "Русский стандарт" показало, что в первом полугодии на внесение пришлось 76% всех операций, а на снятие – только 24%. Там также сообщается о том, что крупные суммы снимают реже и для более серьезных покупок или обмена валют.

Такая разница в снятии и внесении средств в банкомат, по словам экспертов, обусловлена тем, что люди старались реже посещать общественные места в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой.