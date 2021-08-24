Экономист объяснил, на что россияне копят в пандемию

Фото: depositphotos/Fascinadora
Доктор экономических наук Андрей Колганов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, зачем россияне наращивают сбережения на валютных счетах.
По словам эксперта, говорить о том, что экономика страны вернулась на докризисный уровень, преждевременно. Ряд отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, до сих пор не восстановился полностью. Во многих сферах по-прежнему не хватает рабочих рук. Однако в целом по стране сохраняется высокая безработица.
"Заковыка в том, что для безработных, как правило, нет работы по нужной им специальности либо той, которая обеспечивала бы нормальный доход. Но в то же время есть свободные места для малоквалифицированной рабочей силы с небольшой оплатой труда. Но профессионал туда не пойдет. 20 тысяч рублей в месяц для крупного города – очень маленькая зарплата", – пояснил Колганов.
Эксперт прокомментировал увеличение объема сбережений россиян на валютных счетах, о котором заявил Центробанк. С начала 2021 года вклады выросли почти на 18% – до 35,6 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года.
"Эта новость радует, но не очень. Это симптом восстановления экономики, но и другой симптом. В 2020 году в разгар пандемии весной происходил отток этих средств. Надо было поддерживать существование. А сейчас люди восстанавливают свои резервы… Это можно охарактеризовать как состояние неуверенности, которое заставляет людей наращивать резервы на черный день", – считает экономист.
Ранее руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил агентству "Прайм", почему людям, не имеющим накоплений, не стоит погашать кредит досрочно. Без подушки безопасности в случае непредвиденных ситуаций придется вновь брать кредит. И, возможно, под больший процент.
Аналитики заявили, что россияне поменяли отношение к сбережениям из-за пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: