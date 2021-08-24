Экономист объяснил, на что россияне копят в пандемию

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Доктор экономических наук Андрей Колганов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, зачем россияне наращивают сбережения на валютных счетах.

По словам эксперта, говорить о том, что экономика страны вернулась на докризисный уровень, преждевременно. Ряд отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, до сих пор не восстановился полностью. Во многих сферах по-прежнему не хватает рабочих рук. Однако в целом по стране сохраняется высокая безработица.

"Заковыка в том, что для безработных, как правило, нет работы по нужной им специальности либо той, которая обеспечивала бы нормальный доход. Но в то же время есть свободные места для малоквалифицированной рабочей силы с небольшой оплатой труда. Но профессионал туда не пойдет. 20 тысяч рублей в месяц для крупного города – очень маленькая зарплата", – пояснил Колганов.

Эксперт прокомментировал увеличение объема сбережений россиян на валютных счетах, о котором заявил Центробанк. С начала 2021 года вклады выросли почти на 18% – до 35,6 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года.

"Эта новость радует, но не очень. Это симптом восстановления экономики, но и другой симптом. В 2020 году в разгар пандемии весной происходил отток этих средств. Надо было поддерживать существование. А сейчас люди восстанавливают свои резервы… Это можно охарактеризовать как состояние неуверенности, которое заставляет людей наращивать резервы на черный день", – считает экономист.

Ранее руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил агентству "Прайм", почему людям, не имеющим накоплений, не стоит погашать кредит досрочно. Без подушки безопасности в случае непредвиденных ситуаций придется вновь брать кредит. И, возможно, под больший процент.

