Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредитов

Фото: Агентство "Москва"
Эксперт рассказал россиянам об опасностях досрочного погашения кредитов. Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил агентству "Прайм", почему не стоит пытаться сэкономить на процентах.
Погашать кредит досрочно не рекомендуется людям, не имеющим накоплений, убежден Григорян. Отдавать в банк последнее – не лучшее решение, ведь в случае непредвиденных ситуаций придется вновь брать кредит. И, возможно, под больший процент.
"Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств", – пояснил эксперт.
В остальных случаях рассчитаться с банком досрочно – выгодно. Существует два вида досрочного погашения кредита: полное и частичное. Второй вариант предполагает ежемесячное внесение суммы, превышающей платеж по кредиту.
"Что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы – спорный вопрос. В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы все равно сможете уменьшить, но еще и немного заработаете, хотя разница будет незначительная", – подчеркивает специалист.
Частично-досрочное погашение кредита позволяет или уменьшить сумму платежа, или сократить срок кредита. Второй вариант выгоднее, поскольку позволяет сэкономить на процентах на 15–20% больше. Григорян отмечает, что такой способ удобен не всегда. Иногда людям проще снизить сумму платежа до более комфортного размера.
Ранее основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров рассказал о способах приумножить свои сбережения и подготовить подушку безопасности к пенсии. По мнению специалиста, выгодным способом пассивного дохода станут инвестиции в добычу сырья, производство продуктов питания и АПК. Хранить накопления лучше в иностранной валюте: она более стабильна и всегда дорожает на фоне падения рубля.
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