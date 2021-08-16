Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредитов

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Эксперт рассказал россиянам об опасностях досрочного погашения кредитов. Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил агентству "Прайм", почему не стоит пытаться сэкономить на процентах.

Погашать кредит досрочно не рекомендуется людям, не имеющим накоплений, убежден Григорян. Отдавать в банк последнее – не лучшее решение, ведь в случае непредвиденных ситуаций придется вновь брать кредит. И, возможно, под больший процент.

"Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств", – пояснил эксперт.

В остальных случаях рассчитаться с банком досрочно – выгодно. Существует два вида досрочного погашения кредита: полное и частичное. Второй вариант предполагает ежемесячное внесение суммы, превышающей платеж по кредиту.

"Что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы – спорный вопрос. В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы все равно сможете уменьшить, но еще и немного заработаете, хотя разница будет незначительная", – подчеркивает специалист.

Частично-досрочное погашение кредита позволяет или уменьшить сумму платежа, или сократить срок кредита. Второй вариант выгоднее, поскольку позволяет сэкономить на процентах на 15–20% больше. Григорян отмечает, что такой способ удобен не всегда. Иногда людям проще снизить сумму платежа до более комфортного размера.

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