Россиянам стали реже одобрять кредиты на автомобили

Фото: ТАСС/Денис Абрамов
Российские банки стали чаще отказывать в кредитах на покупку автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Так, в июне текущего года было одобрено только 36,9% заявок, что на 2,3 % меньше, чем в мае. При этом самое большое число отказов фиксировалось в апреле 2020 года, тогда банки одобряли 27,1% заявок на кредиты. При этом в апреле текущего года кредит на приобретение автомобиля одобряли почти каждому второму заявителю.
По мнению специалистов, причинами являются третья волна пандемии и увеличение запросов на займы для подержанных автомобилей на фоне дефицита новых машин.
Директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая отметила, что потребители стали чаще покупать подержанные автомобили, а банки больше всего требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к таким машинам.
Ранее Всемирная организация потребителей Consumers International составила список проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков. Так, многие клиенты банков из развивающихся стран не получают полную информацию и пояснения по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения. Эксперты отметили, что хотя банки и нарушают закон о потребкредите, затрудняя доступ клиентов к получению всей информации, гражданам стоило бы самим быть более ответственными при оформлении займа.
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