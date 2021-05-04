Банкир рассказал, как избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа. Однако, если их заранее уведомить об этом, штрафы клиенту не грозят. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
"Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно и никакие санкции ему уже не грозят", – цитирует специалиста НСН.
Эксперт рекомендовал внимательнее изучать договор, в частности на предмет возможности назначать штрафы. Кроме того, можно с самого начала взять кредит с опцией досрочного погашения, если такая услуга предоставляется, заключил Скворцов.
Ранее банкиры рассказали, на чем экономят россияне для выплаты ипотеки. По словам специалистов, российские граждане чаще всего при накоплении на первоначальный взнос по ипотечному кредиту сокращают спонтанные траты, расходы на путешествия и развлечения.
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