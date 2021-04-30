Эксперт назвал три табу при выдаче ипотеки

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Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами, заявил совладелец "Совкомбанка" Сергей Хотимский в интервью РБК.

Хотимский уверен, что банки не должны выдавать займы с плавающей ставкой. По его словам, кредиты с плавающими ставками и увеличивающимися платежами усугубили ипотечный кризис в США в 2008 году.

"Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков", – сказал эксперт.

Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку для будущих заемщиков, в которой посоветовал избегать кредитов с плавающей ставкой. Дело в том, что финансовая ситуация в стране может измениться не в лучшую сторону, и банк потребует увеличения платежа.

До 15 июля ЦБ совместно с правительством должны разработать ограничительные меры по выдаче ипотеки по плавающей ставке. Планируется, что условия должны защищать интересы клиентов и быть приемлемыми для банков.