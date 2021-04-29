Эксперт рассказал, кому могут отказать в ипотеке

11:41
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Доход, сфера деятельности, источник средств на первоначальный взнос – все это влияет на решение банка о выдаче ипотечного кредита, сообщил адвокат, член Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский в разговоре с News.ru.
Эксперт отметил, что после пандемии банки особенно тщательно оценивают платежеспособность потенциальных заемщиков, обращая внимание в том числе на их финансовые перспективы.
"Даже высокий доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ, не является гарантией платежеспособности потенциального заемщика, так как в период пандемии каждый может потерять работу", – сказал Нефедовский.
Адвокат обозначил несколько групп, представителям которых банк, скорее всего, откажет в ипотеке. Это молодые люди младше 21 года, у которых еще нет высокого дохода. Также в этой возрастной категории отмечается наиболее высокий уровень безработицы. Не самыми желанными заемщиками являются и пенсионеры – люди, чей возраст к моменту выплаты ипотечного кредита превысит 65 лет.
В третью группу риска попадают работники наиболее пострадавших от пандемии отраслей – ресторанного и туристического бизнеса, индустрии красоты и торговли, подчеркнул эксперт.
Оформить ипотеку будет непросто заемщикам с плохой кредитной историей и россиянам с низким уровнем дохода.
"При оформлении кредита специалисты банка рассчитывают сумму ежемесячного платежа, которая не должна превышать 50–60% от суммы общего дохода семьи во избежание неисполнения заемщиком своих обязательств", – сообщил Нефедовский.
В заключение он отметил, что нежелательными заемщиками банки также считают людей, использующих материнский капитал или заемные средства в качестве первоначального взноса. По мнению банка, если положение семьи не позволяет накопить эти средства, то в будущем могут возникнуть проблемы с внесением ипотечных платежей.
Ранее совладелец корпорации "Технониколь", миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян отказаться от кредитов. По его мнению, банки всегда обезопасят себя от финансовых рисков, а вот у заемщиков такой возможности нет.
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