Названы регионы с самым высоким спросом на ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первом квартале 2021 года больше всего ипотечных кредитов выдали в Москве и области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Свердловской области. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков обратил внимание на то, что эти регионы не только самые густонаселенные, но и отличаются широким распространением кредитных услуг.

"При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15–25% в зависимости от региона", – подчеркнул Волков.

Самое небольшое количество ипотечных кредитов оформили жители Чукотского и Ненецкого округов, Республики Алтай, Еврейской АО и Республики Ингушетия.

Собеседник RT добавил, что это малочисленные регионы, в которых слабо развито розничное кредитование. Тем не менее в некоторых названных субъектах также отмечался значительный рост выдачи ипотеки.

По словам Волкова, рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков. Нарушения сроков внесения платежей фиксируются лишь в 1–1,5% случаев, а персональный кредитный рейтинг заемщиков растет. В 2020 году он составлял 709 баллов, в марте 2021 года – 713.

Ранее совладелец корпорации "Технониколь", миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. По его мнению, банки всегда обезопасят себя от финансовых рисков, а вот у заемщиков такой возможности нет.