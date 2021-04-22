Названы регионы с самым высоким спросом на ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первом квартале 2021 года больше всего ипотечных кредитов выдали в Москве и области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Свердловской области. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков обратил внимание на то, что эти регионы не только самые густонаселенные, но и отличаются широким распространением кредитных услуг.
"При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15–25% в зависимости от региона", – подчеркнул Волков.
Самое небольшое количество ипотечных кредитов оформили жители Чукотского и Ненецкого округов, Республики Алтай, Еврейской АО и Республики Ингушетия.
Собеседник RT добавил, что это малочисленные регионы, в которых слабо развито розничное кредитование. Тем не менее в некоторых названных субъектах также отмечался значительный рост выдачи ипотеки.
По словам Волкова, рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков. Нарушения сроков внесения платежей фиксируются лишь в 1–1,5% случаев, а персональный кредитный рейтинг заемщиков растет. В 2020 году он составлял 709 баллов, в марте 2021 года – 713.
Ранее совладелец корпорации "Технониколь", миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. По его мнению, банки всегда обезопасят себя от финансовых рисков, а вот у заемщиков такой возможности нет.
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