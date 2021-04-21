Эксперт назвал главные ошибки при оформлении ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При оформлении ипотеки необходимо учитывать, что после заключения договора в него будет невозможно внести правки, заявил юрист Артем Баранов в разговоре с News.ru.

Он отметил, что заемщик всегда соглашается с условиями, которые ставит кредитная организация.

"Заставить банк изменить условия договора вы не сможете. Банк просто откажет в выдаче кредита и будет прав. Он вам ничем не обязан", – сказал Баранов.

Тем, кто планирует взять ипотеку, эксперт советует трезво оценивать собственные возможности. Если кредитная нагрузка соответствует возможностям заемщика, то причин для беспокойства нет. Единственное, что человек действительно контролирует, – его собственная платежеспособность.

Юрист уверен, что не стоит пытаться всеми силами сократить срок выплаты платежа по кредиту. Возможность досрочного погашения никуда не денется, а вот избежать санкций банка при ухудшении финансового положения удастся.

Ранее правительство расширило программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь программа распространяется на строительство частных домов.