Матвиенко предложила перейти на "умную региональную ипотеку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве льготного кредитования предлагает перейти на "умную региональную ипотеку".

По ее словам, при такой ипотеке от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации зависели бы условия кредита.

"Важно, чтобы принимаемые меры не приводили к росту цен на жилье", – сказала Матвиенко во время встречи с представителями региональных банков.

Она добавила, что льготное ипотечное кредитование также нужно развивать для индивидуального жилищного строительства.

Ранее стало известно, что ипотечные кредиты, предоставляемые на индивидуальное жилищное строительство, станут выдавать в России в этом году.

