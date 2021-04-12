Матвиенко предложила перейти на "умную региональную ипотеку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве льготного кредитования предлагает перейти на "умную региональную ипотеку".
По ее словам, при такой ипотеке от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации зависели бы условия кредита.
"Важно, чтобы принимаемые меры не приводили к росту цен на жилье", – сказала Матвиенко во время встречи с представителями региональных банков.
Она добавила, что льготное ипотечное кредитование также нужно развивать для индивидуального жилищного строительства.
Ранее стало известно, что ипотечные кредиты, предоставляемые на индивидуальное жилищное строительство, станут выдавать в России в этом году.
Ипотеку на строительство частных домов запустят в этом году
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