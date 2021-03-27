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Москва 24

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Общество

17:59

Ипотеку на постройку частных домов запустят в РФ в этом году

общество недвижимость

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ипотечные кредиты, предоставляемые на индивидуальное жилищное строительство, станут выдавать в России в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина.

Предполагается, что процентная ставка на строительство частных дом будет выше, чем обычно. Хуснуллин уточнил, что уже были организованы переговоры с главой Сбербанка Германом Грефом и ЦБ.

"Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный", – сказал зампредседателя правительства РФ. На банковском рынке может появиться продукт, позволяющий владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом.

Финансирование этой программы может измеряться в десятках миллиардов, добавил Хуснуллин. По его утверждению, спрос на ИЖС в РФ является довольно высоким.

Ранее в Госдуме предрекли скорое завершение ипотечного бума. Замминистра финансов России Алексей Моисеев отметил, что окончательного решения о продлении программы льготной ипотеки пока нет.

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