В Госдуме предрекли скорое завершение ипотечного бума

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В России ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком, а также сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% приведут к тому, что ипотечный бум пойдет на спад. Такое мнение выразил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

"Центральный банк заявил о сворачивании тех послаблений, которые были им реализованы в период пандемии. Очевидно, что и модель льготной ипотеки будет сворачиваться, и, соответственно, тот бум ипотечного кредитования, который мы наблюдали в прошлом году, тоже будет снижаться", – сказал эксперт.

Аксаков подчеркнул, что запас ипотечного бума во многом уже исчерпан.

В свою очередь, замминистра финансов России Алексей Моисеев отметил, что окончательного решения о продлении программы льготной ипотеки пока нет.

"Никакого окончательного решения пока по этому поводу не принято, о том, в каком виде она будет дальше и будет ли продлеваться", – сказал Моисеев.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что до 1 июля правительство России совместно с ЦБ примет решение по льготной ипотеке под 6,5% в каждом регионе. Он напомнил, что весной 2020 года была запущена программа льготной ипотеки. В то же время Банк России снижал ключевую ставку. Так, в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

По данным экспертов, в продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.