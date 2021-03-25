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Общество

13:04

Решение по льготной ипотеке примут к 1 июля по каждому региону – Хуснуллин

общество недвижимость

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

До 1 июля правительство России совместно с ЦБ примет решение по льготной ипотеке под 6,5% в каждом регионе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что весной 2020 года была запущена программа льготной ипотеки. В то же время Банк России снижал ключевую ставку. Так, в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

"В каждом регионе сейчас разная ситуация. Мы сейчас проанализируем все и, скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке. Там, где перегретый спрос, не будем делать дополнительно льготную ипотеку до того времени, пока не появится достаточный объем предложений", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что допустивший значительную просрочку по ипотеке рискует лишиться жилья, продолжая выплачивать банку остаток долга. Судебные издержки, штрафы и пени, сумма которых может достигать двух миллионов рублей, также лягут на должника.

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