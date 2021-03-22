Эксперт рассказал, чем грозит существенная просрочка по ипотеке

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Допустивший значительную просрочку по ипотеке рискует лишиться жилья, продолжая выплачивать банку остаток долга. Судебные издержки, штрафы и пени, сумма которых может достигать двух миллионов рублей, также лягут на должника. Об этом РИА Недвижимость рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Он сообщил, что в делах с просроченной ипотекой банк может рассчитывать на компенсацию расходов, понесенных им непосредственно в связи с обращением взыскания на залог.

"Очень приблизительно речь идет о диапазоне 0,5–2 миллиона рублей", – подсчитал Данилов, добавив, что итоговая сумма будет зависеть от региона, где расположена недвижимость.

Общее правило гласит, что в первую очередь должник, допустивший просрочку по ипотеке, компенсирует расходы на реализацию заложенной квартиры и судебные издержки. После этого осуществляется выплата кредита, процентов и пеней.

Другими словами, вырученные от продажи квартиры средства расходуются на услуги юристов, оценщиков и оплату пошлины, после чего гасится задолженность по кредиту.

"Допуская такой сценарий, заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами", – подчеркнул Данилов.

В реальной практике банки прописывают в договоре наиболее удобную для себя очередность.

Ранее сообщалось, что ЦБ может рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования ипотеки. Это произойдет, если цены на недвижимость продолжат расти.