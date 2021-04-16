Евгений Попов: необходима бессрочная льготная ипотека для многодетных семей

Фото: Мария Попова

Тележурналист Евгений Попов заявил о необходимости введения в России бессрочной ипотеки на льготных условиях для многодетных семей, такая мера сделает жилье доступнее для родителей.

"В настоящее время для семей с двумя и более детьми действует льготная ставка 6% при получении ипотеки на весь срок кредита. Но существуют ограничения по сроку действия программы. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян", – сказал он в ходе встречи с москвичами.

Жители дома 36 по Аминьевскому шоссе пригласили Попова на встречу, чтобы он оценил уровень благоустройства придомовой территории. По их словам, детская площадка во дворе многоэтажки находится в ужасном состоянии – отсутствие освещения, ржавые качели и полуразрушенное покрытие представляют опасность для малышей. Прибыв на место и лично осмотрев территорию вокруг дома, Попов поддержал жителей и пообещал им, что потребует у местных властей внести площадку в очередь по благоустройству как можно скорее.

"Мы хотим, чтобы нас услышали, и готовы стучаться во все двери, добиваясь поддержки в решении наших проблем. Вопрос жилья – один из самых главных для всех семей, а уж многодетных тем более. Поэтому мы обратились к Евгению Попову с просьбой о помощи и рады, что он нас поддержал", – заявила председатель общества многодетных семей района Фили-Давыдково Ольга Садикова.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. При подаче электронных заявлений через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.