Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.

Изменения коснутся следующих выплат:

дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка;

ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям;

единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка;

отдельных социальных выплат многодетным семьям;

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности);

социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

Департамент труда и социальной защиты населения города самостоятельно получит сведения, нужные для подтверждения права на соцвыплаты. Это стало возможным в рамках межведомственного электронного документооборота.

Отмечается, что упрощение получения социальных выплат для семей с детьми – это часть системной работы по модернизации госуслуг.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты в столице вырастут на 3,7% в 2021 году. Городские социальные расходы в наступившем году составят порядка 1,8 триллиона рублей. Прямая поддержка жителей обойдется столичному бюджету в 529,4 миллиарда рублей.

С 1 января в Москве появилась новая категория граждан "дети войны". Под нее подпадают столичные жители, которые родились с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Они будут получать по 1 643 рубля каждый месяц.

Такие выплаты предназначены для 71,5 тысячи москвичей. Для этого горожанам не надо будет подавать заявления. Средства будут получены на основании сведений, которые имеются в распоряжении органов социальной защиты населения Москвы.