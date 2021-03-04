Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.
Изменения коснутся следующих выплат:
Отмечается, что упрощение получения социальных выплат для семей с детьми – это часть системной работы по модернизации госуслуг.
Ранее сообщалось, что социальные выплаты в столице вырастут на 3,7% в 2021 году. Городские социальные расходы в наступившем году составят порядка 1,8 триллиона рублей. Прямая поддержка жителей обойдется столичному бюджету в 529,4 миллиарда рублей.
С 1 января в Москве появилась новая категория граждан "дети войны". Под нее подпадают столичные жители, которые родились с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Они будут получать по 1 643 рубля каждый месяц.
Такие выплаты предназначены для 71,5 тысячи москвичей. Для этого горожанам не надо будет подавать заявления. Средства будут получены на основании сведений, которые имеются в распоряжении органов социальной защиты населения Москвы.
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