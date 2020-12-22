Депутат МГД Батышева: в Москве 93% детей-сирот нашли приемные семьи

Фото: depositphotos/a.zhosul.gmail.com

Депутат МГД и директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева заявила, что в столице в приемных семьях воспитываются более 93% детей-сирот.

По мнению парламентария, для того чтобы принять приемного ребенка в семью, нужно обладать смелостью и готовностью преодолевать трудности, передает Агентство "Москва".

"Я желаю всем детям и их родителям счастливого Нового года – думаю, приемные родители, как никто, знают, что нужно делать, чтобы стать для ребят настоящими добрыми волшебниками, исполняющими желания", – заявила Батышева.

Она также отметила, что в Москве прилагаются усилия к профилактике социального сиротства с целью сохранить детей в родных семьях. Вернуть ребенка могут даже те, кто лишен родительских прав. В противном случае детей передают в приемные семьи или детские дома.

По словам депутата, на данный момент в столице есть школы приемных родителей, в которых предоставляют консультации и помощь. Большинство занятий посвящены психологическим аспектам воспитания детей.

За 2010–2020 годы в Москве количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 46%. Кроме того, в 3,3 раза сократилось число детей-сирот, живущих в интернатах, и, как следствие, в семьях воспитываются 93,4% московских детей-сирот.

В ноябре сообщалось, что Москва в 2021 году планирует повысить выплаты на детей в приемных семьях. Деньги на это предусмотрены в бюджете столицы на будущий год.

