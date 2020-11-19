Москва планирует повысить выплаты на детей в приемных семьях в 2021 году

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В планах Москвы проиндексировать выплаты приемным семьям на 3,7% в 2021 году. Эта сумма заложена в проекте бюджета столицы на будущий год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня при усыновлении ребенка родителям выплачивают единовременную выплату в размере пяти прожиточных минимумов – 89 205 рублей. На второго усыновленного ребенка выдают семь прожиточных минимумов – 124 887 рублей, на третьего и последующих детей – 10 прожиточных минимумов – 178 410 рублей.

Также власти планируют повысить ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Эта сумма возрастет до 17 318 рублей за приемного ребенка без инвалидности и до 29 441 рубль – за ребенка-инвалида. В бюджете на эти цели в 2021 году заложено более 1,8 миллиарда рублей.

Если в семье воспитываются один или двое приемных детей, вознаграждение будет выдаваться одному из замещающих родителей. Если трое и более приемных детей, то средства будут выдаваться обоим родителям за каждого приемного ребенка.

Также в будущем году планируется проиндексировать на 3,7% ежемесячную выплату на содержание приемных детей – на покупку одежды, личных вещей, питания и других товаров для ребенка.

На учете в органах опеки и попечительства столицы состоит 19 867 детей, оставшихся без родителей. Из них 93,4% уже воспитываются в семьях, остальные – в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее в столице запустили портал для приемных родителей. Ресурс департамента труда и соцзащиты населения получил название "Моя новая семья".

На портале содержится информация о детях-сиротах и том, как усыновить ребенка. В первую очередь ресурс предназначен для будущих приемных родителей.

На портале будущие приемные родители найдут всю необходимую информацию о формах семейного устройства детей. На сайте собраны страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.

