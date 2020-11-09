Портал для приемных родителей появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице запустили портал для приемных родителей. Ресурс департамента труда и соцзащиты населения получил название "Моя новая семья", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На портале содержится информация о детях-сиротах и том, как усыновить ребенка. В первую очередь ресурс предназначен для будущих приемных родителей. Как подчеркнула замглавы департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер, люди, которые готовы к такому важному и ответственному шагу как усыновление, должны понимать, что город создает максимально комфортные условия для них и всячески их поддерживает.

"Задача нового портала – собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приемным семьям в одном месте, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребенок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку", – отметила Бербер.

На портале будущие приемные родители найдут всю необходимую информацию о формах семейного устройства детей. На сайте собраны страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.

Также на ресурсе представлены адреса и график работы органов опеки, попечительства, патронажа и школ приемных родителей. В разделе "Региональный банк данных детей-сирот" можно посмотреть анкеты тех ребят, которым нужна семья.

Прямо на сайте можно записаться на прием к оператору банка данных, чтобы получить направление на личное знакомство с будущим сыном, дочерью или в школу приемных родителей.

Что касается детей, оставшихся без попечения родителей, город поддерживает их и после совершеннолетия. В разделе "Выпускникам" говорится о том, что такое постинтернатный патронат. Там можно выбрать удобную для сопровождающую организацию. Также доступна информация о том, какую помощь можно получить от государства после выпуска из центра.

Депутат Государственной думы Елена Строкова направила обращение в правительство России с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребенка из детского дома.

Автор инициативы обращает внимание, что сейчас при усыновлении ребенок теряет право на получение жилья от государства. В результате, по словам депутата ГД, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство. Такая процедура позволяет сохранить для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.

В том случае, если инициативу примут, то получится открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, уверена Строкова.