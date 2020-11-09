Портал для приемных родителей появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице запустили портал для приемных родителей. Ресурс департамента труда и соцзащиты населения получил название "Моя новая семья", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На портале содержится информация о детях-сиротах и том, как усыновить ребенка. В первую очередь ресурс предназначен для будущих приемных родителей. Как подчеркнула замглавы департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер, люди, которые готовы к такому важному и ответственному шагу как усыновление, должны понимать, что город создает максимально комфортные условия для них и всячески их поддерживает.
"Задача нового портала – собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приемным семьям в одном месте, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребенок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку", – отметила Бербер.
На портале будущие приемные родители найдут всю необходимую информацию о формах семейного устройства детей. На сайте собраны страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.
Также на ресурсе представлены адреса и график работы органов опеки, попечительства, патронажа и школ приемных родителей. В разделе "Региональный банк данных детей-сирот" можно посмотреть анкеты тех ребят, которым нужна семья.
Прямо на сайте можно записаться на прием к оператору банка данных, чтобы получить направление на личное знакомство с будущим сыном, дочерью или в школу приемных родителей.
Что касается детей, оставшихся без попечения родителей, город поддерживает их и после совершеннолетия. В разделе "Выпускникам" говорится о том, что такое постинтернатный патронат. Там можно выбрать удобную для сопровождающую организацию. Также доступна информация о том, какую помощь можно получить от государства после выпуска из центра.
Депутат Государственной думы Елена Строкова направила обращение в правительство России с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребенка из детского дома.
Автор инициативы обращает внимание, что сейчас при усыновлении ребенок теряет право на получение жилья от государства. В результате, по словам депутата ГД, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство. Такая процедура позволяет сохранить для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.
В том случае, если инициативу примут, то получится открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, уверена Строкова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: