Депутат ГД предлагает снизить ипотечную ставку для ряда семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Государственной думы Елена Строкова направила обращение в правительство России с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для ряда семей. Речь идет о тех семьях, которые усыновили ребенка из детского дома, сообщает RT.
Письмо депутата было направлено на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", – следует из письма Строковой.
Автор инициативы обращает внимание, что сейчас при усыновлении ребенок теряет право на получение жилья от государства. В результате, по словам депутата ГД, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство. Такая процедура позволяет сохранить для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.
В том случае, если инициативу примут, то получится открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, уверена Строкова.
Ранее ПФР начал оформлять СНИЛС на детей без заявлений. В фонде отметили, что данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале.
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