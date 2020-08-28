Депутат ГД предлагает снизить ипотечную ставку для ряда семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Государственной думы Елена Строкова направила обращение в правительство России с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для ряда семей. Речь идет о тех семьях, которые усыновили ребенка из детского дома, сообщает RT.

Письмо депутата было направлено на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", – следует из письма Строковой.

Автор инициативы обращает внимание, что сейчас при усыновлении ребенок теряет право на получение жилья от государства. В результате, по словам депутата ГД, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство. Такая процедура позволяет сохранить для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.

В том случае, если инициативу примут, то получится открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, уверена Строкова.

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