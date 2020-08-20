Власти Москвы расширили список получателей субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице расширен список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса, теперь поддержку смогут получить еще около 28 тысяч организаций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в список добавили частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. Теперь они смогут компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат составляет до 1 миллиона рублей.

"С расширением списка подать заявки на субсидии могут еще около 28 тысяч московских организаций. Это частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, столичное правительство предоставляет малому и среднему бизнесу 14 видов субсидий и грантов. Сейчас идет прием заявок по 11 из них, в том числе на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды. Также дополнительную меру поддержки ввели и для гостиниц.

Кроме того, для поддержки предпринимателей в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 миллиардов рублей.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на сегодняшний день этой помощью воспользовались 38,7 тысячи организаций пострадавших отраслей, большая часть из них – представители МСП. По его словам, в этих организациях работают более 765,6 тысячи человек.

"Всего московские предприниматели уже получили поддержку почти на 30 миллиардов рублей в виде отсрочек и отмены обязательных платежей, субсидий и льготных кредитов", – отметил Ефимов.

Отдельные виды поддержки утверждены для социальных предприятий, гостиниц, франчайзи, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.

До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.