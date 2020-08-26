Изменился порядок подачи данных об имуществе при определении кадастровой стоимости

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство столицы усилило защиту данных граждан и предпринимателей при подаче информации об имуществе. Специалисты модернизировали услугу "Направление декларации о характеристиках объекта недвижимости", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, теперь при подаче заявки в электронном виде она будет защищена квалифицированной электронной подписью.
По его словам, до этого для получения услуги на портале mos.ru нужно было подать заявление, загрузить декларацию и получить ответ города.
"После модернизации основной алгоритм не изменился, при этом весь процесс теперь обязательно визируется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя", – приводятся в материале слова Ефимова.
Он добавил, что до пяти дней сократился срок, в течение которого заявитель может получить отказ в рассмотрении декларации.
Данной услугой пользуются правообладатели объектов недвижимости: физические и юридические лица, а также их уполномоченные представители. Предоставляемая информация нужна для определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений и земельных участков. Подать декларацию можно тремя способами: лично в ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", по почте и на портале mos.ru.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ходе модернизации этой услуги также был утвержден исчерпывающий перечень причин отказа в рассмотрении декларации.
"Теперь заявителям будет лучше ясна причина, почему декларацию не приняли к рассмотрению и они смогут оперативно ее устранить", – отметил Гаман.
Также ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" оказывает гражданам и предпринимателям еще три услуги: получение разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, отправка замечаний к промежуточным отчетам об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Глава города пояснил, что для расчетов размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. По его словам, такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.
Мэр отметил, что вместе с ростом кадастровой стоимости следом выросли бы налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость. Однако Собянин уточнил, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не отражает реальную действующую ситуацию на рынке недвижимости.
Ранее Ефимов сообщал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.
Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: