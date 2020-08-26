Изменился порядок подачи данных об имуществе при определении кадастровой стоимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство столицы усилило защиту данных граждан и предпринимателей при подаче информации об имуществе. Специалисты модернизировали услугу "Направление декларации о характеристиках объекта недвижимости", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, теперь при подаче заявки в электронном виде она будет защищена квалифицированной электронной подписью.

По его словам, до этого для получения услуги на портале mos.ru нужно было подать заявление, загрузить декларацию и получить ответ города.

"После модернизации основной алгоритм не изменился, при этом весь процесс теперь обязательно визируется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя", – приводятся в материале слова Ефимова.



Он добавил, что до пяти дней сократился срок, в течение которого заявитель может получить отказ в рассмотрении декларации.

Данной услугой пользуются правообладатели объектов недвижимости: физические и юридические лица, а также их уполномоченные представители. Предоставляемая информация нужна для определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений и земельных участков. Подать декларацию можно тремя способами: лично в ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", по почте и на портале mos.ru.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ходе модернизации этой услуги также был утвержден исчерпывающий перечень причин отказа в рассмотрении декларации.

"Теперь заявителям будет лучше ясна причина, почему декларацию не приняли к рассмотрению и они смогут оперативно ее устранить", – отметил Гаман.

Также ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" оказывает гражданам и предпринимателям еще три услуги: получение разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, отправка замечаний к промежуточным отчетам об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Глава города пояснил, что для расчетов размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. По его словам, такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Мэр отметил, что вместе с ростом кадастровой стоимости следом выросли бы налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость. Однако Собянин уточнил, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не отражает реальную действующую ситуацию на рынке недвижимости.

Ранее Ефимов сообщал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.

Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.

